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Дрогашева Ксения Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрогашева
Имя
Ксения
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4091. ДРОГАШЕВА КСЕНИЯ ИВАНОВНА, 33 л., Нижнедевицк. у., Пригородненск. в., д. Сбор. Н. С. 7 уч. г. Ростова-на-Д. Ст. 140. лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 мая 923.

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