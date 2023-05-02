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Агарков Матвей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агарков
Имя
Матвей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
12604. АГАРКОВ, МАТВЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 26 л. Гр. Павловск. у., В.-Гнилушенск. в. и с.; — Н. С. 8 р. Павловск. у. Разграбл., лиш. св. 5 л. Исп. 11 сент. 920.

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