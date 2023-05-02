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Тюкин Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюкин
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
12235. ТЮКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Пудожск у., с. Семеново. Н. О. Дежур. Кам. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/І—24.

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