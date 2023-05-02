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Зайцев Федот Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Федот
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
17 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4810. ЗАЙЦЕВ ФЕДОТ АНТОНОВИЧ, 56 л., Невельск. у., Сокольницк. в. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 мая 923.

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