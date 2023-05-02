Евсютин Никита Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евсютин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14793. ЕВСЮТИН, НИКИТА АНТОНОВИЧ, 52 л. Гр. Болховск. у., Репнинск. в., с. Морозова; — Н. С. 4 уч. Болховск. окр. Кража, лиш. св. 8 м. условно.
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