Железцов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезцов Василий Иванович

Железцов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Железцов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4610. ЖЕЛЕЗЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 43 л., 2 Донск. окр., Котельниковск. в. Н. С. 4 р. 2 Донск окр. Ст. 140, пор. пр. 3 г. Исп. 4 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.