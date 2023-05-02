Абаев Андрей Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абаев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44616. АБАЕВЪ, АНДРЕЙ РОМАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Краснослободск. у., Ново-Ямск. в. и сл., 24 л.; — Саратов. С. П. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 и 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 29 Марта 905. | 902 2 1647 У.
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