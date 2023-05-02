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Королев Тимофей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Тимофей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6611. КОРОЛЕВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Усть-Куломск. у., Подъельск. в., д. Новик, Ст. ст. 105, 180 п. «е», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г., Исп. 7 марта 923.

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