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Денисов Иван Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Иван
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3835. ДЕНИСОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 35 л., Курск. у., Троицк. в. и с. Курск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 30 ноября 923.

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