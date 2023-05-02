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Ли-Фу-Гуй

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ли-Фу-Гуй
Дата исполнения приговора
19 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8127. ЛИ-ФУ-ГУЙ, 34 л. Китайск. п. Н. С. 17 уч. Забайкальск. окр. Ст. 140а, лиш. св. 2 г. Осужденный скрылся. Осужд. 19 марта 923.

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