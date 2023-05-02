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Кохановский Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кохановский
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6824. КОХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 25 л., Верхоленск. у., Качинск. в., г. Благовещенска, Забайкальск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л.. Исп. 20 июня 923.

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