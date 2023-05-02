Тютюнов Тихон Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тютюнов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12259. ТЮТЮНОВ ТИХОН ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., б. Царицыуск. г. и у., с. Ушаковки, б. Царицынск. Губсуд. Ст. 64. лиш. св. 10 л и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. ѴІ—24
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