Родин Афанасий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родин
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28165. РОДИН, АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Калачинск. у., Локтинск. в., д. Соловецкой; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Самогон., пр. р. 8 м. Исп. 10 сент. 920.
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