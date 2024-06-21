Апурин Григорий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апурин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129591. Апуринъ, Григорій афанасьевъ. К. Моршан. у., Матчерск. в., с. Александровки, 45 л.; — Тамбов. О. С., 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909.
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