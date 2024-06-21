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Апурин Григорий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апурин
Имя
Григорий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129591. Апуринъ, Григорій афанасьевъ. К. Моршан. у., Матчерск. в., с. Александровки, 45 л.; — Тамбов. О. С., 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909.

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