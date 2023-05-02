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Царев Павел

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Павел
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7902. ЦАРЕВ, ПАВЕЛ, МАРТЫНОВИЧ, 30 л., Гр. Старорусск. у., Любынск. д. Дубровки,; Н. С. 8 уч. Старорусск. у., Убийство, лиш. св. 4 г., Исп. 13 сент. 919.

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