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Пермякова Анастасия Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пермякова
Имя
Анастасия
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7558. ПЕРМЯКОВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА, 22 л., Пермск. у., Хохловск. в., д. Новоселы. Н. С. 15 уч. Пермск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 20 июля 923.

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