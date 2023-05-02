Хазова Елизавета Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хазова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7781. ХАЗОВА, ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА, 20 л., Гр. Буйск. у., Боровск. в., д. Лукиной,; Н. С. 4 уч. Буйск. у., Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 18 окт. 918.
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