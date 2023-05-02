Кузнецов Владимир Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7309. КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ, 19 л., Белозерск. у., Волково-Архангельск. в., д. Стукино. Н. С. 3 уч. Белозерск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 7 июня 923.
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