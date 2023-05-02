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Кузнецов Владимир Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Владимир
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7309. КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ, 19 л., Белозерск. у., Волково-Архангельск. в., д. Стукино. Н. С. 3 уч. Белозерск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 7 июня 923.

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