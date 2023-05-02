Мягги Александр Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мягги
- Имя
- Александр
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33926. МЯГГИ, АЛЕКСАНДРЪ МАРТЫновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Эзельск. у., Пихтласк. в., 74 л., рд. т. же у. и п., въ д. Кельяли; — М. С. 1 уч. Эзельск. окр. (въ 4 р.), 177 М., тюр. 6 м. Исп. 8 Апр. 905. | 902 67133 1642 У. | 94 80208 169 М. | 99 49382 169 М.
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