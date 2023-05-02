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Савельев Григорий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Григорий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8567. САВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Ижевск. у., Ятчинск. в., д. Шаберды. Вотск. Облсуд. Ст. 144, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 авг. 923.

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