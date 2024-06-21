Волков Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48010. ВОЛКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ, 20 л. К. Кинешемск. у., Комаровск. в., д. Пестихи; — Костром. О. С., 26 Янв. 911, 140, 152, 152¹ и 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 26 Янв. 911 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. ), тюр. 2 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 16 Марта 911. 908 101341 172 М. (покуш. ). 908 68698 169 М.
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