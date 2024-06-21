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Безносов Корнил Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безносов
Имя
Корнил
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129975. БЕЗНОСОВЪ, КОРНИЛЪ Михайловъ. К. Сарапульск. у., Гольянск. в., д. Забѣгаловой, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Сарапульск. у. 8 Іюня 909. 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 21 Сент. 909.

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