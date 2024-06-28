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Зуенко Алексей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуенко
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46934. ЗУЕНКО, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. К. Каневск. у., Селищск. в., с. Сухинъ, 26 л.; — Каневск. С. М. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 30 Марта 905.

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