Богданова Федосья Богданова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Богданова
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130120. БОГДАНОВА, ФЕДОСЬЯ бОГДАнова. К. Устюжнск. у., Мегринск. в., д. Герасимова, 30 л., рд. т. же у. и в., въ д. Бобынинѣ; — У. Чл. О. С. по Устюжн. у. 15 Сент. 909, 12, 14 и 172 М. (укрыв.), тюр. 8 м. Исп. 3 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.