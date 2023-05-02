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Богданова Федосья Богданова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданова
Имя
Федосья
Отчество
Богданова
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130120. БОГДАНОВА, ФЕДОСЬЯ бОГДАнова. К. Устюжнск. у., Мегринск. в., д. Герасимова, 30 л., рд. т. же у. и в., въ д. Бобынинѣ; — У. Чл. О. С. по Устюжн. у. 15 Сент. 909, 12, 14 и 172 М. (укрыв.), тюр. 8 м. Исп. 3 Окт. 909.

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