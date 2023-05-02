Касаев Абрам Сахович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касаев
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Сахович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4401. КАСАЕВ АБРАМ САХОВИЧ, 26 л., г. Армавира. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 4 г. 7 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. Ѵ/—24.
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