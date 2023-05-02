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Лазыпов Губайдулла Абрагимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазыпов
Имя
Губайдулла
Отчество
Абрагимович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7868. ЛАЗЫПОВ ГУБАЙДУЛЛА АБРАГИМОВИЧ, 23 л., г. Уфы. Н. С. 4 уч. г. Астрахани. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 26 окт. 923.

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