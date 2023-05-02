Криволапова Прасковья Афиногеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Криволапова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Афиногеновна
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7051. КРИВОЛАПОВА ПРАСКОВЬЯ АФИНОГЕНОВНА, 22 л., Ставропольск. у., Надеждинск. в. и с., Ставропольск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 31 мая 923.
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