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Криволапова Прасковья Афиногеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Криволапова
Имя
Прасковья
Отчество
Афиногеновна
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7051. КРИВОЛАПОВА ПРАСКОВЬЯ АФИНОГЕНОВНА, 22 л., Ставропольск. у., Надеждинск. в. и с., Ставропольск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 31 мая 923.

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