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Голотвин Семен Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голотвин
Имя
Семен
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
18 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46136. ГОЛОТВИНЪ, СЕМЕНЪ СТЕПАновъ. К. Усман. у., Демшинск. в. и с., 29 л.; — Ташкентск. С. П., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 2 г. Исп. 18 Февр. 905.

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