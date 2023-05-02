Гасан-Оглы Машади-Мамед-Кербалай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гасан-Оглы
- Имя
- Машади-Мамед-Кербалай
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45994. ГАСАНЪ-ОГЛЫ, МАШАДИ-МАмедъ-Кербалай. Под. с., жит. г. Эривани, 19 л.; — Эриван. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюля 904.
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