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Гасан-Оглы Машади-Мамед-Кербалай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гасан-Оглы
Имя
Машади-Мамед-Кербалай
Дата исполнения приговора
08 июль 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45994. ГАСАНЪ-ОГЛЫ, МАШАДИ-МАмедъ-Кербалай. Под. с., жит. г. Эривани, 19 л.; — Эриван. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюля 904.

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