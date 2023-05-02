Трофимов Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12083. ТРОФИМОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Омск, г., Калачинск. у., Крестинск. в., с. Андреевского. Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 94, пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон, силу не указ., осужд. 30/Х—24.
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