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Трофимов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12083. ТРОФИМОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Омск, г., Калачинск. у., Крестинск. в., с. Андреевского. Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 94, пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон, силу не указ., осужд. 30/Х—24.

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