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Глуходед Федор Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глуходед
Имя
Федор
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46086. ГЛУХОДѢДЪ, ФЕДОРЪ ИГНАТЬевъ. К. Лебедин. у., Тучнянск. в. и с., 18 л.; — Сумск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 905.

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