Чистяков Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистяков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 510
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33686. чистяковъ, ИВАНЪ петровъ (онъ же Цыганковъ). К. Пошехонск. у., Мусорск. в., д. Якушева, 22 л., рд. въ г. Рыбинскѣ; — Ярославск. О. С., 1 ч. 1655, 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 79345, арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 19 Дек. 908. | 906 16541 1647 У. | 904 38247 169 М.
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