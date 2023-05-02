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Адамович Станислав Францевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамович
Имя
Станислав
Отчество
Францевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 2
Источник
Скан
Оригинальная запись
53. Адамович Станислав Францевич, 24 л., Белорусск. ССР, Бобруйск. окр., Кличевск. р., д. Малой-Ольсы. В. Т. Белорусск. окр. Ст. 6 п. «б». ПВП, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/Х—26.

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