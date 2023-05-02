Барановский Иван Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барановский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1483. Барановский Иван Тимофеевич, 42 л., г. Иркутска. Главсуд Бур-Монгольск. АССР. Ст. ст. 16, 2 ч. 183, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 мая 926.
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