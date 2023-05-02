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Филимонов Петр Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филимонов
Имя
Петр
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140532. ФИЛИМОНОВЪ, ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Уржумск. у., Турекск. в., д. Елокъ, 21 г.; — Пермск. О. С., 2 ч. и 1 п. 1 ч. 1649 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Авг. 909.

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