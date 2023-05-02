Расторгуев Федор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Расторгуев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28091. РАСТОРГУЕВ, ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 21 г. Гр. Даниловск. у., Середск. в., д. Лытино; — Р. Т. г. Ярославля. Дезерт., растрел условно, с отпр. на фр. Исп. 12 авг. 920.
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