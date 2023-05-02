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Губиев Александр Сосланбеков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губиев
Имя
Александр
Отчество
Сосланбеков
Дата исполнения приговора
15 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
100795. ГУБІЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СОСЛАНБЕКОВЪ (онъ же Солаевъ), Сельск. обыв. с. Саниба, Владикавказ. окр., 23 л.; − Владикавказ. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 909. 909 63970 169 М.

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