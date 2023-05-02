Хлебникова Екатерина Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлебникова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12902. ХЛЕБНИКОВА ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВНА, 40 л., Вятск. у., Якимавагинск. в. Вятск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. в. с. 9/ІѴ—24.
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