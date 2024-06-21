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Тягунова Василиса Матвеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тягунова
Имя
Василиса
Отчество
Матвеева
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
Источник
Скан
Оригинальная запись
140262. ТЯГУНОВА, ВАСИЛИСА МАТВѢЕВА. К. Череповецк. у., Горск. в., д. Жихарицы, 42 л.; — СПБ. Ст. М. С. 13 уч. 3 Окт. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 39 уч. отъ 2 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909. | 909 32407 173 М. | 902 58958 169 М.

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