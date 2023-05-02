Батаев Хасбулат Батаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатаев Хасбулат Батаев

Батаев Хасбулат Батаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батаев
Имя
Хасбулат
Отчество
Батаев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45143. БАТАЕВЪ, ХАСБУЛАТЪ БАТАЕВЪ. Под. с., жит. с. Ногай-Мирза-Юртъ, Грознен. окр., 28 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135 и 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close