Батаев Хасбулат Батаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батаев
- Имя
- Хасбулат
- Отчество
- Батаев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45143. БАТАЕВЪ, ХАСБУЛАТЪ БАТАЕВЪ. Под. с., жит. с. Ногай-Мирза-Юртъ, Грознен. окр., 28 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135 и 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.