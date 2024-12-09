Ушаков Петр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушаков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 480
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154917. УШАКОВЪ, ПЕТРЪ АНТОНОВЪ. К. Маріинск. у., Почитанск. в., с. Ижморскаго, 28 л.; — М. С. 5 уч. Маріин. у. 29 Окт. 909, 169 М., по слож. съ наказ. по приг. напеч. въ 909 г. № 96771, тюр. 4 м. Исп. въ Нояб. 909. | 908 78544а 177 М. | 905 9052 169 М | 905 84375 177 М.
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