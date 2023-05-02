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Завьялов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завьялов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4751. ЗАВЬЯЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 19 л., Лужск. у., Соседненск. в., с. Маложены. Н. С. 18 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. З авг. 923.

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