Погодин Дмитрий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Погодин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29122. ПОГОДИНЪ, ДМИТРІЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Балашовск. у., Перневск. в., д. Егорьевки, 20 л.; — Саратов. О. С., 140, 149, 152, 2 п. 1 ч. 269¹ и 1 ч. 1609 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №63838 и 907 г. № 44108, тюр. 4 г. Исп. 18 Дек. 908, счит. ср. съ 7 Марта 907.
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