Марцинкевич Петр Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марцинкевич
- Имя
- Петр
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84711. МАРЦИНКЕВИЧЪ, ПЕТРЪ АДамовъ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ мш. г. Фридрихштадта; — Рижск. О. С., 28 Марта 911, 152, 1 ч. 1654 и 1 ч, 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Мая 911. | 906 50035 1654 У. | 95 20066 309 У. и 169 М. | 902 5401 169 М. | 92 73633 170 М. | 99 99061 1643 У. | 92 57508 169 М. | 98 30935 169 М. | 91 69827 169 М. | 97 18132 169 М. | 90 100608 170 М. | 97 4186 170 М.
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