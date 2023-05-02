Минин Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Минин
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26663. МИНИН, ИВАН, 31 г. Гр. Велижск. у. Барановск. в., д. Белавино; — Н. С. 6 уч. Велижск. у. Конокрад., лиш. св. 2 г., в т. ч. 1 г. и 9 м. условно. Исп. 28 янв. 920.
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