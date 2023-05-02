Хусаинов Шарафутдин Хисамутдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хусаинов
- Имя
- Шарафутдин
- Отчество
- Хисамутдинов
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140924. ХУСАИНОВЪ, ШАРАФУТДИНЪ Хисамутдиновъ (Хуснутдиновъ-Хасамовъ) (онъ же Хусеиновъ). Каз. пос. Никитенскаго, ст. Пречистенской, Оренбургск. у., 29 л.; — Оренбургск. О. С., 134, 135, 149 и 1525 У., арест. отд. 4½ г. Исп. 22 Авг. 909. | 904 83351 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.