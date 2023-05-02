Лаврешин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврешин Иван Степанович

Лаврешин Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврешин
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7823. ЛАВРЕШИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 43 л., Тарск. у. Тавричск в. Н. С. 9 уч. Омск. г. Ст. 140, лиш. св. 1 г. исп. 15 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.