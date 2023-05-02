Косяковский Иван-Франц Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косяковский
- Имя
- Иван-Франц
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35212. КОСЯКОВСКІЙ, ИВАНЪ-ФРАНЦЪ Францевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 48 л.; — Варшав. С. П., 114, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. г. Варшавы, отъ 3 Янв. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 25 Сент. 907. | 902 45376 1655 У. | 99 11614 169 М. | 97 10951 169 М.
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