Грядунов Сергей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грядунов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46314. ГРЯДУНОВЪ, СЕРГѢЙ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Орлов. у., Богословск. в., д. Крявой Луки, 26 л.; — Орлов. О. С. (во 2 р.), 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 3 г. Исп. 11 Мая 905. | 902 42567 1490 и 1647 У.
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