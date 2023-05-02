Горева Акулина Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горева
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1709. Горева Акулина Михайловна, 26 л., Нолинск. у., Богородск. в., д. Б.-Сушников. Н. С. 3 уч. г. Вятки. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/ХІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 21/ІѴ—26.
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